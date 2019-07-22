Итоговая явка на выборах в Верховную раду составила 49,84%

Явка на внеочередных выборах в Верховную раду Украины, согласно данным 199 округов из 199, составила 49,84%. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Центральной избирательной комиссии страны.
По последним данным ЦИК, после обработки 1,5% протоколов на выборах лидирует партия Владимира Зеленского "Слуга народа" — 38,56%. Вторую и третью строчки занимают "Батьковщина" (10,92%) и "Европейская солидарность" Петра Порошенко (8,87%), а "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко поднялась на четвёртую позицию (8,56%). На пятом месте — Радикальная партия Олега Ляшко (7,96%).
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