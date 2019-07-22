В ЦИК Украины заявили об отсутствии "существенных" нарушений на голосовании

В эти минуты сотрудники украинской избирательной комиссии занимаются подсчётом голосов.

Состоявшееся в это воскресенье голосование на внеочередных выборах в Верховную раду Украины прошло без существенных нарушений, вызывающих недоверие к выборам. Об этом заявил замглавы ЦИК Евгений Радченко.

— Нарушения, которые бы существенно повлияли на ход голосования, нами выявлены не были, — сказал он.

Радченко отметил, что в течение дня были зафиксированы звонки о ложном минировании избирательных участков, 27 случаев запоздалого открытия пунктов для голосования, а также некорректное использование печати "выбыл".

Активнее всего выбирали новый парламент жители Черниговской и Тернопольской областей, а наименьший интерес голосование вызвало у жителей Закарпатской и Черновицкой областей. Комиссия начала также обработку первых электронных протоколов.

К настоящему моменту обработано 1,94% бюллетеней, лидером голосования, как и предвещалось, является партия действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа", у которой 40,24% голосов. Вторую строчку с большим отрывом занимает "Батьковщина" Юлии Тимошенко — 10,17%, третью — "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко — 9,98%.