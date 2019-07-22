Глава партии "Самопомощь" покинет пост после провала на выборах в Раду

При этом он отметил, что останется членом партии, однако имя преемника не назвал.

Мэр Львова и лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовой сообщил, что готов уйти с поста главы партии. Об этом он заявил в эфире телеканала ТСН.

— Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень тяжело, — сказал Садовой, заявив, что его работа — быть мэром Львова.

По его словам, если лидер не смог привести партию к победе, то он "должен подать в отставку". Поэтому, по мнению Садового, партии нужно избрать нового главу.

При этом политик отметил, что останется членом партии, однако имя нового преемника не назвал.

Согласно результатам экзитпола, партия "Самопомощь" не преодолела 5%-ный барьер, получив 0,7%, и не проходит в Верховную раду.

Напомним, 21 июля на Украине прошли внеочередные выборы в парламент. По последним данным, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" лидирует. На втором месте —"Батьковщина" Юлии Тимошенко, на третьем — "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко.