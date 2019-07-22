Небольшой самолёт упал в реку в Канаде

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На его борту было два человека, они получили различные травмы и были госпитализированы.

Два человека пострадали в результате падения небольшого самолёта в провинции Альберта (Канада). Об этом сообщает CBC.

Самолёт, марка которого не называется, рухнул в реку Атабаска неподалёку от аэропорта города Джаспер. На его борту было два человека, они получили различные травмы и были госпитализированы. Из-за инцидента ненадолго было перекрыто движение по автомагистрали вдоль реки.

По факту инцидента начато расследование.

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