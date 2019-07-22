Небольшой самолёт упал в реку в Канаде

На его борту было два человека, они получили различные травмы и были госпитализированы.

The images of the plane wreckage in the Athabasca River were taken from Highway 16, a few kilometres east of Jasper.



Photos: @MarcALavoie /Radio Canada



Full story: https://t.co/jeB0moqaTp pic.twitter.com/z3YUJLQiuH — CBC Edmonton (@CBCEdmonton) July 21, 2019

Два человека пострадали в результате падения небольшого самолёта в провинции Альберта (Канада). Об этом сообщает CBC.

Самолёт, марка которого не называется, рухнул в реку Атабаска неподалёку от аэропорта города Джаспер. На его борту было два человека, они получили различные травмы и были госпитализированы. Из-за инцидента ненадолго было перекрыто движение по автомагистрали вдоль реки.

По факту инцидента начато расследование.