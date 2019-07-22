Россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек в Финляндии

Полиция заявила, что водитель не был в состоянии опьянения, а на дороге было темно.

Россиянин за рулём грузовика насмерть сбил двух человек на юго-востоке Финляндии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финской полиции.

Трагедия произошла около города Луумяки в ночь с 20 на 21 июля. Грузовик влетел сзади в автомобиль, остановившийся у обочины так, что частично находился на проезжей части.

В машине направлялись в город Коувола четыре человека. Во время остановки трое из них вышли и остановились возле автомобиля. В результате двое погибли на месте, ещё один получил различные травмы.

На данный момент россиянина подозревают в опасном вождении, причинении травм и смерти по неосторожности. Полиция заявила, что он не был в состоянии опьянения, а на дороге было темно. В ходе следствия правоохранителям нужно будет выяснить, мог ли водитель вообще заметить людей на дороге.