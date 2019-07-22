Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского "убожище" — телеканал "1+1"

По словам политика, когда владельцем данного медиаактива был он сам, это был "приличный канал".

Сооснователь партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", занимающей, предварительно, второе место в голосовании на внеочередных выборах в Верховную раду Украины, Вадим Рабинович заявил, что не против выкупить обратно из рук Коломойского превратившийся в "убожище" телеканал "1+1".

Как видно на кадрах, политик отвечает на вопросы журналиста о своей готовности создать коалицию в парламенте страны после выборов, однако в этот момент рядом с ним встаёт девушка — вероятно, как раз сотрудник телеканала "1+1" — и, судя по всему, пытается присоединиться к разговору "острым" комментарием, однако получает ответ от Рабиновича.

Рабіновіч (ОПЗЖ): готовий до коаліції з Коломойським pic.twitter.com/ZHCLg45g0m — ЧЕСНО (@chesno_movement) 21 июля 2019 г.

— С Коломойским и каналом "1+1" — вот я с ними готов идти в коалицию. Я когда-то владел этим каналом, и это был приличный канал, потом я его продал, и они сделали из него вот это убожище, которое издевается над людьми и вносит ненависть в нашей стране, — сказал он.

Ранее Рабинович заявил, что Украину может ждать "катастрофическое" будущее, поскольку пока на внеочередных выборах в Верховную раду лидирует "партия войны".