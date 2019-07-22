В Запорожье распылили слезоточивый газ на избирательном участке

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Фото © Валентин Спринчак / ТАСС

Инцидент произошёл уже после закрытия участка, подсчёт голосов пришлось приостановить.

Неизвестные распылили слезоточивый газ на избирательном участке в школе № 32 Хортицкого района Запорожской области после его закрытия, сообщает телеканал "112 Украина".

По информации телеканала, газ был распылён через окно. Сначала члены комиссии услышали стук, а потом почувствовали резкий запах. Одной женщине стало плохо, ей вызвали карету скорой помощи. Подсчёт голосов пришлось приостановить на 40 минут. Работа комиссии затем возобновилась в другом помещении.

Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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