Украинская оппозиция зафиксировала подделку подписей в Одесской области

Кроме того, партия сообщила о том, что избиратели собирались получить вознаграждение за свои голоса.

На одном из избирательных округов Одесской области партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" обнаружила подделку подписей, сообщается на сайте партии.

— Стало известно, что в селе Нестоита Подольского района Одесской области на избирательном округе № 137 была обнаружена массовая подделка подписей в списке избирателей НСП (не способны самостоятельно проголосовать), — сказано в сообщении.

По информации партии, член участковой избирательной комиссии подала жалобу в связи с этим фактом в окружную комиссию о признании бюллетеней недействительными.

В партии также заявили, что во время голосования в 137-м округе в посёлке городского типа Окны в Окнянском районе избиратели пришли за вознаграждением, отдав свой голос кандидату Алексею Гончаренко.

В связи с нарушением граждане обратились в правоохранительные органы.

Ранее в ЦИК Украины сообщили об отсутствии "существенных" нарушений во время внеочередных выборов в Верховную раду. Первая фальсификация была зафиксирована ещё утром, 21 июля, до начала выборов.