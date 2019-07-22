Украинка задержана за вброс бюллетеней в Донецкой области

Журналисты и наблюдатели задержали в подконтрольной Киеву Донецкой области женщину, которая вбрасывала бюллетени после закрытия участков на выборах в Верховную раду, сообщает "112 Украина".

— Наблюдатели заметили машину и какую-то женщину, которая что-то делала в багажнике, подошли посмотреть вместе со съёмочной группой и активистами, увидели ящик. Кроме того что сорвана печать, сорвана также пломба, под ней ещё один такой же ящик, — сказал корреспондент в прямом эфире.

По словам задержанной женщины, пломбы и печати были сорваны случайно в дороге.

Во время трансляции к месту подъехала ещё одна машина, в багажнике которой также находились две коробки с бюллетенями, но вообще без печатей и пломб.

— Мы наблюдаем массовые фальсификации. Неопечатанные ящики с протоколами, вбросы — всё это фиксируем. Сейчас будем коллективно с кандидатами писать заявления с требованием о пересчёте голосов, — высказался о ситуации депутат по округу Артём Марчевский.

По словам журналиста, на место инцидента вызвана следственно-оперативная группа.