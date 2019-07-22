Защищающие от людей нормы содержания животных установили для зоопарков в России

Впервые в подобном документе рекомендовано установить "доброжелательное" отношение сотрудников к подопечным.

Уже в следующем году все хвостатые, зубастые и полосатые жители российских зоопарков получат не только прибавку к жилплощади, но и будут чуть больше защищены от свинского поведения приходящих гостей. Об этом сообщают "Известия".

Новый ГОСТ, вступающий в силу в следующем году, предусматривает увеличение размеров минимальной и максимальной площади, необходимой для содержания каждого животного, а также рекомендует не пускать в зоопарк агрессивных гостей.

Ещё одним новшеством станет своеобразная зона отдыха от людских глаз — укрытие, которое должно появиться абсолютно в каждом вольере. А также когтеточка, брёвна, конструкции для лазания, места приёма солнечных ванн — в зависимости от потребностей жильца.

Новые правила также предписывают зоопаркам изучать уровень благополучия питомцев, ориентируясь на комментарии посетителей, научные исследования, а также результаты наблюдений. Если потребуется, для животного нужно будет создать и "разнообразие окружающей среды".

Изменения коснутся не только самих постояльцев, но также и работников зоопарков, которым рекомендуется установить доброжелательные отношения со своими подопечными. Также во всех зоопарках должно быть огнестрельное оружие на случай форс-мажоров.

ГОСТ получил официальное название "Услуги населению. Услуги зоопарков. Содержание хищных животных. Общие требования". Ожидается, что он вступит в силу 1 января 2020 года.