В Дагестане найдена машина с мертвецом за рулём

В Кайтагском районе Дагестана обнаружен перевернувшийся автомобиль, внутри которого находилось тело мужчины с огнестрельными ранениями, сообщила пресс-служба МВД по региону в "Инстаграме".
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Возле села Хунгия Кайтагского района республики Дагестан была обнаружена перевёрнутая машина, в которой находилось тело мужчины с огнестрельным ранением. Как было установлено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, мужчина, получив огнестрельное ранение, сел за руль, но скончался в дороге. По словам очевидцев, автомобиль внезапно стал съезжать с дорожного полотна, ушел на обочину и опрокинулся в кювет. При осмотре места происшествия и обнаружении тела с огнестрельными ранениями стало понятно, что причиной ДТП явилась смерть водителя за рулём. В тоже время в отдел полиции с повинной явился мужчина, житель того же села, который сообщил, что в ходе конфликта выстрелил в знакомого и сдал полицейским ружьё, из которого он произвел выстрелы. #МВДагестан #полиция05
По информации ведомства, житель села Хунгия Кайтагского района явился в отделение полиции с повинной и признался, что в ходе конфликта выстрелил в своего знакомого. Ружьё, из которого производились выстрелы, мужчина отдал полицейским.
Как удалось установить, потерпевший скончался от ранений не сразу — он сел за руль своего автомобиля и по дороге умер от полученных травм.
Как рассказали очевидцы, автомобиль внезапно начал съезжать с дороги на обочину, а затем упал в кювет.
— При осмотре места происшествия и обнаружении тела с огнестрельными ранениями стало понятно, что причиной ДТП явилась смерть водителя за рулём, — сообщили в ведомстве.
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