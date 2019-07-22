В Дагестане найдена машина с мертвецом за рулём

В отделение полиции пришёл житель села Хунгия и признался в убийстве водителя автомобиля.

В Кайтагском районе Дагестана обнаружен перевернувшийся автомобиль, внутри которого находилось тело мужчины с огнестрельными ранениями, сообщила пресс-служба МВД по региону в "Инстаграме".

По информации ведомства, житель села Хунгия Кайтагского района явился в отделение полиции с повинной и признался, что в ходе конфликта выстрелил в своего знакомого. Ружьё, из которого производились выстрелы, мужчина отдал полицейским.

Как удалось установить, потерпевший скончался от ранений не сразу — он сел за руль своего автомобиля и по дороге умер от полученных травм.

Как рассказали очевидцы, автомобиль внезапно начал съезжать с дороги на обочину, а затем упал в кювет.

— При осмотре места происшествия и обнаружении тела с огнестрельными ранениями стало понятно, что причиной ДТП явилась смерть водителя за рулём, — сообщили в ведомстве.

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