Оппозиция обходит партии Порошенко и Тимошенко после обработки 10,29% бюллетеней

После подсчёта 10,29% бюллетеней партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко набирает 12,02% голосов и обходит политические объединения "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Батьковщина" Юлии Тимошенко (8,80% и 8,72% соответственно).
При этом бесспорным лидером на выборах в Верховную раду Украины, согласно последним данным ЦИК, по-прежнему остаётся партия действующего президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа", председателем которой является Дмитрий Разумков.
На пятой строчке на данный момент находится партия "Голос" шоумена Святослава Вакарчука (6,37%). Тем временем Радикальная партия Олега Ляшко сдала позиции и набирает лишь 4,68%.
Ранее Лайф публиковал результаты экзитполов.
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