Оппозиция обходит партии Порошенко и Тимошенко после обработки 10,29% бюллетеней

При этом лидирующую позицию на досрочных выборах в Верховную раду по-прежнему занимает "Слуга народа" с 41,52% голосов.

После подсчёта 10,29% бюллетеней партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко набирает 12,02% голосов и обходит политические объединения "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Батьковщина" Юлии Тимошенко (8,80% и 8,72% соответственно).

При этом бесспорным лидером на выборах в Верховную раду Украины, согласно последним данным ЦИК, по-прежнему остаётся партия действующего президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа", председателем которой является Дмитрий Разумков.

На пятой строчке на данный момент находится партия "Голос" шоумена Святослава Вакарчука (6,37%). Тем временем Радикальная партия Олега Ляшко сдала позиции и набирает лишь 4,68%.

Ранее Лайф публиковал результаты экзитполов.