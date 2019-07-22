СМИ назвали "эффективный метод" борьбы с "Северным потоком — 2"

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Укладка газопровода в территориальных водах Германии. Фото © Официальный сайт "Газпрома"

Санкции против "Северного потока — 2", которые готовят американские власти, бессмысленны, полагают журналисты издания The Hill.

В статье говорится, что поставки в Европу американского сжиженного природного газа являются куда более "эффективным методом" борьбы с проектом. Иначе РФ будет использовать свои ресурсы как "геополитическое оружие", считают авторы.

Готовящиеся санкции издание назвало протекционистскими. Авторы отметили, что ограничительные меры больше ударят по американским компаниям и банкам, работающим с европейскими партнёрами "Газпрома".

О том, что Вашингтон намерен ввести санкции против "Северного потока — 2", стало известно ещё в мае.

Немецкий экс-министр объяснил, почему Евросоюз не остановит "Северный поток — 2"

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