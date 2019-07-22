США, Канада и Венгрия проведут наблюдательный полёт над территорией РФ

В период с 22 по 26 июля в рамках реализации Договора по открытому небу совместная миссия Венгрии, Канады и США проведёт наблюдательный полёт на венгерском самолёте Ан-26 над российской территорией. Об этом сообщает газета "Красная звезда".

— В то же время российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте Ту-154М над территорией Канады, — говорится в публикации.

Также сообщается, в период с 23 по 25 июля финские эксперты посетят российский военный объект в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Им стала 9-я артиллерийская бригада Западного военного округа в городе Луга Ленинградской области.