В Британии чайка похитила чихуа-хуа

Хозяйка собаки до сих пор не знает, где находится её питомец, и надеется найти его с помощью соцсетей и прессы.

На юго-западе Англии в городе Пейнтон чайка похитила чихуа-хуа из сада хозяйки и улетела с собакой, сообщил местный новостной портал Devon Live.

Происшествие случилось в графстве Девон в Юго-Западной Англии. Чайка спикировала на чихуа-хуа по кличке Гизмо и унесла его в клюве на глазах у молодого человека хозяйки.

— Мой партнёр был в саду в то время, развешивал бельё, как вдруг он увидел, что она [чайка. — Прим. ред.] пикирует вниз, — рассказала 24-летняя хозяйка трёх чихуа-хуа Бекка Хилл.

По её предположению, птица унесла собаку достаточно далеко, поскольку они пропали из поля зрения. Хилл также призналась, что не знает, где теперь находится её питомец.

Сейчас хозяйка находится в поисках Гизмо. Она надеется, что с помощью соцсетей и прессы пропавшего пса удастся найти.

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