"Мстители" обошли "Аватар" и стали абсолютным рекордсменом по кассовым сборам

Фильм "Мстители: Финал" заработал 2,7902 миллиарда в прокате по всему миру. Так лента стала самой кассовой в истории, обогнав "Аватар" Джеймса Кэмерона, принёсший своим создателям 2,7897 миллиарда, сообщает The Guardian.

Исторический рекорд "Мстители" установили спустя 13 недель после премьеры: в США картина вышла на большие экраны 26 апреля, в России — 29-го. "Аватар" же стал самым кассовым фильмом через год после выхода на экраны.

Помимо новых "Мстителей" и "Аватара" три киноленты в истории набрали больше двух миллиардов долларов. Это "Титаник" (2,187 миллиарда долларов), "Звёздные войны: Пробуждение силы" (2,068 миллиарда долларов) и "Мстители: Война бесконечности" (2,048 миллиарда долларов).

Картина "Мстители: Финал" завершила серию из 22 полнометражных фильмов о супергероях студии Marvel. Первый фильм эпопеи, "Железный человек", вышел на экраны в 2008 году.

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