Глава "Слуги народа" рассказал о коалиционном соглашении для новой Рады

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Фото © Facebook / Верховна Рада України

Глава лидирующей по предварительным итогам голосования партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что его команда работает над подготовкой коалиционного соглашения для обновлённого состава Верховной рады.

Драфт (черновик. — Прим. ред.) коалиционного соглашения пишется, определённые вещи уже подготовлены. <...> Далее мы намерены смотреть, самостоятельно формировать большинство или с кем-то обсуждать его. Исходя из этого мы сможем показать тот наработанный документ, за который, я надеюсь, проголосует Рада,приводит его слова theБабель.

Разумков также отметил, что в настоящий момент, по его мнению, "некорректно" раскрывать детали будущего соглашения, но, отвечая на вопрос журналиста о возможных будущих объединениях с другими политсилами, он заявил о готовности сотрудничать с близкими по "идеологическим и морально-этическим базовым ценностям" партиями.

Также он допустил, что обсуждаемое объединение с партией "Голос" Святослава Вакарчука, о котором заявил ранее Зеленский, — вполне реальная перспектива.

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