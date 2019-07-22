СМИ: В России изменят правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу

Новые ограничения будут распространяться на пассажиров всех видов транспорта, а также на членов экипажа.

В России правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через государственную границу изменятся с 19 августа, сообщает "Российская газета".

С новыми правилами россияне смогут провозить в багаже и ручной клади не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трёх букетов цветов, в каждом из которых не более 15 цветков, листьев или других частей растений.

Для более крупных партий будет необходимо предъявить фитосанитарные сертификаты. При отсутствии таковых товары или вернут обратно, или уничтожат, причём за счёт владельца.

Такие нормы распространятся на товары с высоким фитосанитарным риском. В данный перечень вошли финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго, мангустин, а также абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и цитрусовые.

Более того, под новые правила подпадают бобовые и орехи, а также овощи: томаты, различные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни.

Новые правила провоза багажа через границу распространятся на пассажиров всех видов транспорта, в том числе и на водный, авиа, железнодорожный и автомобильный транспорт. Ограничения также коснутся и членов экипажей судов, самолётов, вагонов-ресторанов, которые пересекают границу Евразийского экономического союза.

Ранее депутаты Госдумы предложили в десять раз увеличить штрафы для авиакомпаний за задержку вылета рейса или выдачи багажа.