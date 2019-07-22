Пять человек погибли в ДТП с фургоном в Южной Корее

Количество жертв может возрасти, так как некоторые пострадавшие в критическом состоянии.

Не менее пяти человек погибли и ещё 11 получили ранения в результате ДТП с фургоном в провинции Канвондо в Республике Корея. Об этом информирует Yonhap.

По данным агентства, фургон перевернулся на дороге в городе Самчхок. Число жертв может возрасти, отмечает Yonhap, так как некоторые из пострадавших в критическом состоянии.

В полиции рассказали, что пассажиры фургона, преимущественно пожилые, направлялись на посевные работы. Правоохранители начали расследование причин трагедии.