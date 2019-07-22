Специалисты рассказали, как не потерять стаж работы вместе с трудовой книжкой

Потеря трудовой книжки может причинить массу неудобств и вызвать проблемы, например с оформлением пенсии. Специалисты дали несколько советов, как восстановить потерянный вместе с документом трудовой стаж даже в самых тупиковых ситуациях. Об этом сообщает РИА "Новости".

Первый и самый простой способ — взять СНИЛС и паспорт и обратиться в Пенсионный фонд. Выписки из лицевого счёта, на который переводились начисления с места работы, станут подтверждением трудовой деятельности.

Также можно обратиться непосредственно к бывшему работодателю с просьбой подтвердить трудовой стаж. Согласно законодательству, он должен хранить данные о сотрудниках в течение 75 лет.

Если же найти организацию не представляется возможным, то следует обратиться в архив, поскольку в случае завершения своей деятельности бывший работодатель был обязан передать сведения о сотрудниках в государственный или муниципальный архив.

Если же экс-работодатель не очень добросовестно отнёсся к этому и не передал соответствующие документы в архив, то бороться за трудовой стаж помогут любые грамоты, благодарности, а лучше свидетели — бывшие коллеги. Крайней мерой может стать иск в суд.

Жителям российской столицы за справками о подтверждении трудового стажа рекомендуют обращаться в центры государственных услуг "Мои документы".