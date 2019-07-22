СМИ: Партия Зеленского получает 188 мест в Раде

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" получает 188 мест в парламенте после обработки 17,39% бюллетеней, включая подсчёты 134 одномандатных округов, сообщает "Украинская правда".

Так, "Слуга народа" получает 121 место по партийным спискам и 67 по мажоритарным, партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко — 36 и шесть соответственно, "Европейская солидарность" Петра Порошенко получит в сумме 27 мест (25 и два соответственно), "Батьковщина" Юлии Тимошенко 26 (25 и один соответственно), "Голос" Святослава Вакарчука — 20 (18 и два соответственно).

Девять кандидатов пройдут от других партий и 44 как самовыдвиженцы.

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК Украины до 5 августа включительно.