В нескольких районах Приморья за ночь выпала месячная норма осадков

В селе Барабаш выпало 110 миллиметров осадков, в посёлке Преображение — 105 миллиметров.

В результате нашествия тайфуна "Данас" за ночь в нескольких районах Приморского края выпала месячная норма осадков, во Владивостоке выпала половина месячной нормы, сообщил РИА "Новости" в понедельник, 22 июля, пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

— Критерий опасного явления, когда выпадает более 60 миллиметров за определённый промежуток времени, — он достигнут за минувшую ночь во Владивостоке, Преображении, Барабаше и Посьете, — сказал он.

В селе Барабаш выпало 110 миллиметров осадков, в посёлке Преображение— 105. Такие показатели практически соответствуют месячной норме, пояснил Чулков.

— Во Владивостоке с пригородами 70 миллиметров — половина месячной нормы, — добавил он.

Собеседник агентства также рассказал, что на данный момент зона интенсивных осадков уходит на восток. В частности, в бухте Ольга выпало почти 50 миллиметров по состоянию на 10:30 (3:30 мск).

Ранее Лайф сообщал о сильных затоплениях в нескольких районах Краснодарского края.