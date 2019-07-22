Роженица погибла в ДТП из-за пьяного водителя скорой помощи в Иркутской области

Вчера около 17:00 в Качугском районе Иркутской области на участке трассы Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово в полутора километрах от села Харбатово 50-летний пьяный водитель скорой помощи, перевозя беременную пациентку в роддом, съехал в канаву. Об этом Лайфу сообщили в региональном главке МВД РФ.

В результате инцидента скорая перевернулась, а 40-летняя беременная пациентка погибла. Кроме того, госпитализация понадобилась женщине-фельдшеру.

Водитель с места ДТП сначала убежал, но был оперативно задержан полицейскими в лесу. Он также получил травмы. Алкогольное опьянение мужчины было подтверждено экспертизой.