"Оппозиционная платформа — За жизнь" лидирует в Донбассе на выборах в Раду

По информации ЦИК, в Луганской области партия получила поддержку 46,73% избирателей, в Донецкой — 41,52%.

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко лидирует на внеочередных выборах в Верховную раду по партийным спискам в Донбассе, согласно данным ЦИК по результатам обработки 27,34% протоколов.

По информации ЦИК, в Луганской области партия получила поддержку 46,73% избирателей, в Донецкой — 41,52%.

По результатам обработки 27,34% протоколов, на внеочередных выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа". На втором месте с большим отрывом оказалась "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко, на третьем — политическая партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Четвёртую позицию занимает "Батьковщина" Юлии Тимошенко, пятую — партия "Голос" шоумена Святослава Вакарчука.

Ранее сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович предсказал "катастрофическое" будущее Украине из-за выборов в Раду.