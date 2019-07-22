Американец едва не умер от удара молнии на пляже, ещё семь человек пострадали

Отмечается, что, если бы на месте случайно не оказалась медсестра, один пострадавший мог погибнуть.

Как минимум восемь человек пострадали в результате удара молнии на одном из самых спокойных пляжей Флориды — Клируотер-Бич, одного из них чудом спасли очевидцы. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации журналистов, сильнее всего досталось 40-летнему мужчине, чьё имя не называется. В результате удара у него случилась кратковременная остановка сердца. К счастью, его падающее без сознания на землю тело заметила прятавшаяся вместе со своим парнем от дождя медсестра, которая бросилась ему на помощь.

Его состояние оценивается как критическое, но стабильное. Ещё один пострадавший был госпитализирован с незначительными ожогами тела, трое мужчин были доставлены в больницу с "не опасными для жизни травмами". Оставшиеся трое от визита в больницу отказались.