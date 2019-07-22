На Украине обработано более 25% бюллетеней на выборах в Верховную раду

Партия президента Украины Владимира Зеленского продолжает уверенно лидировать на выборах в Верховную раду после обработки 25,82% протоколов. Об этом сообщает ЦИК страны.
Идущая следом за ней с отрывом почти в 30% "Оппозиционная платформа — За жизнь" набирает 12,64% голосов, затем следуют "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Батьковщина" Юлии Тимошенко с 8,64% и 8,33% соответственно. Партия "Голос" Святослава Вакарчука набирает 6,38%.
Занимающая шестую строчку Радикальная партия Олега Ляшко на данный момент не набирает необходимых 5% голосов.
Итоговая явка на выборах в Верховную раду составила 49,84%.
Шутники вместо политиков. Кого выбирает Украина в Верховную раду?
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