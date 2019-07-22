В Японии подведены итоги выборов в верхнюю палату парламента

Новичками стали члены партии "Рэйва синсэн гуми", названной в честь эры правления нового императора Японии Нарухито.

В Японии правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) и её партнёр по коалиции партия Komeito остались в большинстве в Палате советников (верхней палате парламента) по итогам прошедших выборов, свидетельствуют итоги голосования.

По итогам выборов ЛДП получила 57 мест, а всего в верхней палате представлены 113 депутатов от этой партии. Komeito завоевала 28 мест и сформировала устойчивое большинство вместе с ЛДП. Ещё три места достались независимым кандидатам, которые выступают за правящую коалицию.

Партии оппозиции имеют в верхней палате 86 мест, в то время как её независимые сторонники — 14. Наиболее представительной стала Конституционно-демократическая партия во главе с бывшим министром экономики, торговли и промышленности Японии Юкио Эдано. На данный момент в Палате советников есть 32 депутата этой партии. Представители Народно-демократической партии получили 21 место, а члены Коммунистической партии страны — 13.

Депутаты от партии "Ниппон иссин но кай" ("Ассоциация обновления Японии") сейчас имеют на три места больше, чем до выборов, — 16. Однако вопреки своей оппозиционной направленности партия выступает за изменение конституции, как ЛДП и Komeito.

Новичками в парламенте стали члены партии "Рэйва синсэн гуми", названной в честь эры правления нового императора Японии Нарухито. От этой партии места получили два депутата.

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