В России продукты могут обогатить добавкой из панциря саранчи

Новинка даст возможность запустить линейку лечебного питания, которая подошла бы людям с лучевой болезнью, атеросклерозом, гипертонией и другими недугами, считают учёные.

Биотехнологи из Университета ИТМО начали разработку пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи, сообщают "Известия" со ссылкой на профессора факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александра Ишевского.

Новейшая добавка может стать заменой традиционным порошковым концентратам из мясных отходов — шкур, рогов и копыт, применяемых в мясных полуфабрикатах. Исследователи также рассчитывают, что веществу найдётся применение в хлебобулочных изделиях и молочных продуктах.

Биотехнологи заявляют, что новинка с высоким содержанием хитина и хитозана даст возможность запустить линейку лечебного питания, которая подошла бы людям с лучевой болезнью, атеросклерозом, гипертонией и другими недугами.

— Животный белок становится роскошью для человечества, в связи с чем остро встаёт вопрос о том, как создать более дешёвый продукт с такими же питательными свойствами, как мясо, — отметили в вузе.

Издание отмечает, что ежегодный рост стоимости животного белка составляет порядка 7–11%.

Скоро действие добавки начнут испытывать на животных.