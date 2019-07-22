Подростки устроили бунт в исправительном центре в Австралии, есть пострадавшие

Riot police are inside Kariong’s Frank Baxter Juvenile Justice Centre. @2GB873 #news pic.twitter.com/ZbZfsE2Vwy— Loren Howarth (@loren_howarth) July 22, 2019
Семь человек пострадали из-за беспорядков в центре содержания под стражей несовершеннолетних в населённом пункте Карионг в австралийском штате Новый Южный Уэльс, сообщает Sydney Morning Herald.
По данным полиции, в центре ночью произошёл "неожиданный и ничем не спровоцированный" бунт, при котором большая группа заключённых сбежала из камер.
В беспорядках участвовали не менее 20 заключённых. Они получили ключи от сарая и вооружились инструментами, после чего напали на персонал и на других заключённых. Полиция была вынуждена применить газ, чтобы восстановить порядок.
В результате действий молодых людей пострадало семь арестантов, у двоих из них зафиксированы ножевые ранения.
Несколько человек пробрались на крышу центра, где провели холодную ночь. Четверо из них сдались утром, но полицейские в ходе переговоров всё же не смогли убедить от 10 до 20 из них спуститься вниз. На место прибыли спасатели, а тяжело экипированные полицейские оцепили здание.
Полиция сообщила, что шестеро пострадавших с разными ранениями были госпитализированы. Об одном заключённом медики позаботились на месте.
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