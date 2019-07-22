Подростки устроили бунт в исправительном центре в Австралии, есть пострадавшие

Несколько молодых людей до сих пор остаются на крыше учреждения, куда выбрались ночью, и отказываются спускаться вниз.

Семь человек пострадали из-за беспорядков в центре содержания под стражей несовершеннолетних в населённом пункте Карионг в австралийском штате Новый Южный Уэльс, сообщает Sydney Morning Herald.

По данным полиции, в центре ночью произошёл "неожиданный и ничем не спровоцированный" бунт, при котором большая группа заключённых сбежала из камер.

В беспорядках участвовали не менее 20 заключённых. Они получили ключи от сарая и вооружились инструментами, после чего напали на персонал и на других заключённых. Полиция была вынуждена применить газ, чтобы восстановить порядок.

В результате действий молодых людей пострадало семь арестантов, у двоих из них зафиксированы ножевые ранения.

Несколько человек пробрались на крышу центра, где провели холодную ночь. Четверо из них сдались утром, но полицейские в ходе переговоров всё же не смогли убедить от 10 до 20 из них спуститься вниз. На место прибыли спасатели, а тяжело экипированные полицейские оцепили здание.

Полиция сообщила, что шестеро пострадавших с разными ранениями были госпитализированы. Об одном заключённом медики позаботились на месте.