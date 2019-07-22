Собянин рассказал о проекте по трудоустройству малообеспеченных семей

Для участников организуют специальные тренинги личностного роста, повышения мотивации, эффективного поиска работы.

Члены малообеспеченных семей могут получить помощь в рамках пилотного проекта в Москве, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе".

— С одной стороны, льготы, предусмотренные системой поддержки, сохраняются. С другой стороны, центр поможет человеку найти высококвалифицированную, хорошо оплачиваемую работу, — отметил мэр.

Участники проекта смогут получить поддержку в процессе трудоустройства. Так, им подберут вакансии, объяснят принципы составления резюме и его размещения на специализированных сайтах. Кроме того, в рамках проекта предусмотрено прохождение бесплатного обучения или переобучения, а также выплата стипендии в размере 11,28 тысячи рублей в месяц.

Для участников организуют специальные тренинги личностного роста, повышения мотивации, эффективного поиска работы, а также снятия психологических барьеров.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что новая программа нацелена на оказание целого комплекса услуг, впервые собранных на одной площадке. Трудоустройство призвано помочь семьям повысить свои доходы, а также преодолеть профессиональные и семейные барьеры. При этом при устройстве на работу участники проекта сохранят право на получение детских пособий и доплату к пенсии.

Специалисты центра работают с молодёжью от 14 лет, многодетными семьями, людьми старшего поколения, женщинами с детьми, а также с лицами с ограниченными возможностями здоровья.