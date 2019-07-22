СМИ: Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

Платёжная система Western Union ввела лимит на заграничные переводы на уровне 600 000 рублей в месяц в одну страну. Об этом говорится на сайте компании. Новые правила начали действовать с 22 июля, пишет РБК со ссылкой на письмо, которое система разослала своим партнёрам.

В письме уточняется, что лимит на сумму переводов ввели для соблюдения закона о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также рекомендаций ЦБ РФ от 14 января. В них Банк России призвал кредитные организации наблюдать за отдельными операциями клиентов. До этого трансграничные переводы ограничивались суммой 5000 долларов за одну операцию.

Так Western Union стремится "минимизировать риски использования системы Western Union в противоправных целях", уточняется в письме. В нём также отмечается, что лимиты переводов, установленные ранее для Казахстана, Китая, Киргизии и Вьетнама на уровне 100 000 рублей в месяц, остались без изменений.

Меж тем РИА "Новости" напоминает, что в прошлом году физлица перевели из России за границу 47,84 миллиарда долларов, что на 9% больше, чем в 2017-м.