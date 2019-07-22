СМИ: С 2020 года дисплеи iPhone будут выдавать 120 Гц

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Фото © Twitter / Ice universe

Американская компания Apple намерена оснастить выходящий в 2020 году iPhone новым экраном, на котором пользователь сможет выставить кадровую частоту до 120 Гц.

Как удалось выяснить инсайдеру Ice Universe, в настоящий момент технологический гигант из США ведёт переговоры с корейскими LG и Samsung на поставку подобных дисплеев.

С технической точки зрения установка подобных экранов на смартфоны не является прорывом и уже успешно практикуется, правда на игровых гаджетах. Однако в случае с Apple это больше похоже на дело чести, ведь свои смартфоны они изначально позиционировали именно в такой категории.

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