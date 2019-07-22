Пираты напали на южнокорейский сухогруз у входа в Сингапурский пролив

Капитан судна и ещё один человек получили незначительные травмы, других пострадавших нет.

Морские пираты напали на южнокорейское грузовое судно в Южно-Китайском море северо-восточнее Сингапура, сообщает Министерство мореходства и рыболовства Республики Корея.

По данным ведомства, семеро вооружённых пиратов на катере атаковали сухогруз CK Bluebell водоизмещением 44 132 тонны у входа в Сингапурский пролив. Было похищено 10 тысяч долларов наличными, отобраны личные вещи экипажа, включая телефоны, одежду и обувь. Капитан судна и ещё один человек получили незначительные травмы, других пострадавших нет.

Экипаж судна состоит из четырёх корейцев и 18 индонезийцев. Пираты пробыли на сухогрузе CK Bluebell около получаса, после чего скрылись.

Министерство сообщило о случившемся другим южнокорейским судам, чтобы они были бдительны.