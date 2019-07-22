Honor удивила опциями в бюджетном флагмане 9X

Гаджет будет оснащён боковым отпечатком пальцев подобно своему старшему брату — Honor 20.

Китайская компания Honor, являющаяся суббрендом Huawei, только готовится анонсировать свою новинку Honor 9X, однако появившиеся в Сети рекламные материалы уже будоражат ум и фантазию самых изощрённых любителей навороченных гаджетов со всего мира.

Ориентируясь на более молодую, но менее платёжеспособную и избалованную гаджетами аудиторию, Honor планирует 23 июля представить доступный и максимально технологичный смартфон, одной из особенностей которого станет жидкостное охлаждение, доступное ранее лишь на геймерских устройствах.

Также гаджет будет оснащён боковым отпечатком пальцев подобно своему старшему брату — Honor 20. А специально для жителей бетонных джунглей в него установят мощный Wi-Fi-передатчик, способный проигнорировать несколько стен без потери качества сигнала.

Официальный рендер Honor 9X Pro подтвердил выезжающую фронтальную камеру. pic.twitter.com/1W9Zqy6G0T — Пархоменко Денис (@parhomenko2010) 16 июля 2019 г.

Для любителей качественных снимков себя любимого и окружающего мира новинка будет оборудована сразу двумя камерами — 48-мегапиксельной основной, а также выдвижной 32-мегапиксельной фронтальной камерой, — которые позволяют пользоваться зумом без потери качества.