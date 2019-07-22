Жители Новосибирской области жалуются на задымлённость

Случаев ухудшения самочувствия у граждан выявлено не было, ситуация переменится к лучшему в течение двух-трёх дней.

Более 700 звонков с жалобами на задымлённость поступили в выходные от жителей Новосибирской области, рассказал на оперативном совещании в областном правительстве глава регионального ГУ МЧС РФ Виктор Орлов.

По его словам, случаев ухудшения самочувствия у граждан выявлено не было, а ситуация с задымлённостью от действующих лесных пожаров переменится к лучшему в течение двух-трёх дней.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что задымление в Новосибирске началось утром 21 июля и наблюдается до сих пор. Ведётся оповещение населения о том, как действовать при задымлении, отметил градоначальник.

В воскресенье региональный главк МЧС РФ сообщал, что лёгкое задымление от красноярских пожаров наблюдают жители Хакасии, Новосибирской и Томской областей.