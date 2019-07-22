Армия Израиля арестовала 19 палестинцев на Западном берегу Иордана

Израильские военнослужащие в ночь на понедельник арестовали 19 разыскиваемых палестинцев в различных районах Западного берега реки Иордан. Об этом информирует пресс-служба Армии обороны Израиля.
Отмечается, что все арестованные разыскивались по подозрению в причастности к участию в массовом терроре, террористической деятельности, беспорядках и насильственных действиях против израильских гражданских лиц и солдат.
Арестованные отправлены для допросов в Службу общей безопасности Израиля.
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