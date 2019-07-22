На Украине рассказали о ловушке Гройсмана для Зеленского

Экс-депутат Верховной рады Александр Попов заявил, что правительство премьера Украины Владимира Гройсмана оставило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом информирует NewsOne.

По словам бывшего парламентария, правительство Незалежной специально загоняет государство в долги, чтобы подставить избранного в этом году президента.

Как аргумент политик назвал невыполнение бюджета, составляющее около 100 миллиардов гривен. Попов пояснил также, что украинские министры в такой обстановке выпустили облигации на девять миллиардов долларов, которые спустя полгода нужно вернуть.

Попов посетовал, что никто из окружения Зеленского никак не отреагировал на ситуацию.

При этом бывший депутат подчеркнул, что если глава государства не прислушается, то проблемы будут не только у него, но и у всей страны.