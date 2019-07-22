Задержаны телефонные мошенники, укравшие у пенсионеров 12 миллионов рублей

Сотрудники полиции задержали пятерых мужчин, которые подозреваются в телефонном мошенничестве. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Следователи выяснили, что злоумышленники звонили пожилым людям, представляясь правоохранителями. Они сообщали гражданам, что тем положена компенсация за ранее купленные биологически активные добавки, но для её получения им надо уплатить налоговую пошлину.

Троих пенсионеров мужчинам удалось обмануть. Ещё одна женщина быстро поняла, что это мошенники, и смогла оформить возврат.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории Московского региона и Приморского края задержаны пятеро мужчин в возрасте от 31 до 45 лет. Найдена электронная база данных и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержанных подозревают в 50 эпизодах мошенничества в нескольких регионах страны. Общий ущерб превысил 12 миллионов рублей.

Продаётся долг. Как мошенники наживаются на покупке кредитов