На станции метро "Окская" в Москве создадут иллюзию реки

Главным элементом дизайна будет потолок, который оформят ярко-синими алюминиевыми панелями и круглыми светодиодными лампами.

Иллюзия реки с кругами на воде будет создана на станции "Окская" Некрасовской линии метро в Москве. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, архитекторов вдохновила расположенная рядом улица Окская, названная в честь реки Оки, поэтому основным цветом для оформления станции был выбран синий, в оттенках которого и будут оформлены кассовый зал, вестибюли и платформа.

— ...главным украшением помещений будет потолок, его соберут из панелей синего цвета. Освещать помещение будут светильники круглой формы, диаметр которых — около пяти метров. Мерцающие окружности на синем фоне создадут иллюзию реки с кругами на воде, — пояснил он.

Стены на платформе будут выполнены из керамогранита, пол — из светло-серого гранита, а потолок будет облицован алюминием.

Станция "Окская" строится в Юго-Восточном округе, на пересечении Рязанского проспекта и Окской улицы.