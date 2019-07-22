Самолёт Utair экстренно вернулся в аэропорт Тюмени из-за сигнала о неисправности

После набора высоты на борту воздушного судна сработал датчик о сбое в работе шасси.

Boeing 735 авиакомпании Utair, вылетевший из Тюмени в Минеральные Воды, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за сигнала о неисправности. О произошедшем сообщили журналистам в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

— Самолёт набрал высоту, однако в ходе полёта сработал датчик неисправности шасси, в этой связи командиром воздушного судна было принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета, — уточнили в управлении.

На борту авиалайнера находилось 105 человек, включая 19 детей и пять членов экипажа. Через 40 минут после вылета воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Тюмени. В результате инцидента пассажиры и члены экипажа не пострадали.

СК проводит доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося.