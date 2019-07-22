Партия Зеленского лидирует после обработки 35% протоколов

62

Фото © "Фейсбук" / Політична партія "Наші"

Радикальная партия Олега Ляшко на данный момент не набирает необходимых 5% голосов.

Партия президента Украины Владимира Зеленского продолжает лидировать на выборах в Верховную раду после обработки 35% протоколов. Согласно данным ЦИК Незалежной, "Слуга народа" набирает 42,19%.

На втором месте — партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — За жизнь" с 12,75% голосов избирателей. Далее следуют "Европейская солидарность" Петра Порошенко (8,71%) и партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,15%). Замыкает пятёрку лидеров партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" — 6,39%.

На шестом месте по-прежнему находится Радикальная партия Олега Ляшко, однако на данный момент она не набирает необходимых 5% голосов. У неё — всего 3,94%.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×