Партия Зеленского лидирует после обработки 35% протоколов

Партия президента Украины Владимира Зеленского продолжает лидировать на выборах в Верховную раду после обработки 35% протоколов. Согласно данным ЦИК Незалежной, "Слуга народа" набирает 42,19%.
На втором месте — партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — За жизнь" с 12,75% голосов избирателей. Далее следуют "Европейская солидарность" Петра Порошенко (8,71%) и партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,15%). Замыкает пятёрку лидеров партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" — 6,39%.
На шестом месте по-прежнему находится Радикальная партия Олега Ляшко, однако на данный момент она не набирает необходимых 5% голосов. У неё — всего 3,94%.
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