Синоптики рассказали, чего москвичам ждать от погоды сегодня

Небо над столицей будет ясным и безоблачным, но к вечеру "кое-где могут брызнуть незначительные осадки".

Начавшаяся последняя неделя июля принесла в столичный регион долгожданную, по-настоящему летнюю погоду, пусть и ненадолго. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По данным синоптиков, температурный фон в столице и области наконец вернётся к показателям климатической нормы, а может, немного превысит её. Так, температура воздуха днём в Москве составит +24…+26°, а в Подмосковье — +22…+27°. Ветер западный 1–6 м/с, атмосферное давление будет слабо снижаться и составит 748 мм рт. ст.

Отмечается, что, несмотря на то что небо над столицей будет ясным и безоблачным, к вечеру ситуация начнёт меняться и "кое-где могут брызнуть незначительные осадки".