Президент Туркмении поручил отправить гуманитарную помощь в Афганистан

Груз будет включать медикаменты, продукты, школьные принадлежности и детскую одежду.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение об отправке новой партии гуманитарного груза в Афганистан. Об этом сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Согласно документу, Кабул получит от Ашхабада школьные принадлежности, лекарства и расходные материалы, матрасы, постельное белье, детскую одежду, кондитерские изделия, фруктовые соки, а также безалкогольные напитки. Ответственными за сбор и отправку гумпомощи назначены Минобразования, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности, Министерство торговли и внешнеэкономических связей, Министерство текстильной промышленности и Союз промышленников и предпринимателей Туркмении.

Ашхабад оказывает широкомасштабную гуманитарную помощь Кабулу. Так, ранее в этом месяце в Афганистан была доставлена в виде гуманитарного груза первая партия экологически чистого бензина.

С 15 июля Гурбангулы Бердымухамедов находится в отпуске. Тем временем в соцсетях муссируются слухи о смерти политика. Со ссылкой на анонимные источники называлась причина кончины Бердымухамедова — острая почечная недостаточность.

Однако это не мешает ему продолжать работать. Накануне он обратился к медицинским работникам страны и поздравил их с профессиональным праздником, а днём ранее подписал постановление и утвердил туркменскую часть туркмено-бахрейнской межправительственной комиссии.