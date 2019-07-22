Под Екатеринбургом машина врезалась в микроавтобус и загорелась

Виновник ДТП и пострадавшие пассажиры доставлены в больницу с переломами, сотрясениями и ушибами.

В городе Берёзовском Свердловской области автомобиль Hyundai Solaris врезался в микроавтобус с пассажирами и загорелся, пострадало пять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России.

По предварительным данным, 18-летний водитель легковушки не справился с управлением и влетел в автомобиль Mercedes-Benz. В результате пострадал виновник ДТП и четыре пассажира автобуса.

— У водителя диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, открытый перелом челюсти, у пассажиров автобуса — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы, все доставлены в центральную городскую больницу Берёзовского, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что грузовик и автобус с пассажирами столкнулись на Кубани, пострадало семь человек.