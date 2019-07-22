Волочкова рассказала, как попасть на её ложе

Бывшая прима Большого театра утверждает, что никогда не интересуется размером дохода ухажёра.

Балерина Анастасия Волочкова в откровенном интервью рассказала, у кого есть шансы добиться её сердца и как попасть на её ложе. По словам звезды, воздыхателям лучше искать её на тренировке.

— Только по любви! А в ложу — соизвольте купить билет и прийти на концерт или премьеру. Побываете не только в бенуаре, но и в партере, и на балконе, — сказала балерина в интервью StarHit.

Волочкова говорит, что больше всего времени проводит в спортивном или репетиционном зале. Поэтому шансов встретиться с ней на тренировке у воздыхателей больше. В мужчинах бывшая прима Большого театра ценит внимание, преданность и любовь, а вот размером дохода никогда не интересуется.

Также балерина призналась, что рассталась с Николаем Басковым, поскольку "каждый из них идёт своим путём по дороге творчества". Она добавила, что уже привыкла к слухам вокруг своей персоны и справляется с клеветой с помощью позитива и смеха.

Ранее Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме словами, что "у нас полстраны бухает".