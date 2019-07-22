Назван топ самых угоняемых автомобилей в России

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Фото © Pixabay

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили у россиян в 2019 году. Первую строчку рейтинга занял седан Hyundai Solaris. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на компанию "Ренессанс страхование".

В топ-3 попали две модели KIA: Rio и Ceed. Кроме того, спросом у угонщиков пользуются автомобили Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Ford Kuga, Toyota Rav4, KIA Optima.

Меж тем автомобильный эксперт Сергей Ифанов отмечает, что под угрозой угона находятся и другие модели Toyota, Lexus и машины АвтоВАЗа.

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