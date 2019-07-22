Сотрудничество с МВФ назвали "могилой" Зеленского

По мнению экс-дипломата, фонд ничего хорошего народу не принёс, поэтому дальнейшее партнёрство грозит президенту потерей поддержки народа.

Сотрудничество Украины с МВФ станет "могилой" политической силы президента страны Владимира Зеленского. О последствиях подобного курса предупредил бывший украинский дипломат Олег Волошин.

По его словам, оппозиция против назначения на пост премьер-министра Незалежной заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой, которая лоббирует "кабальные" интересы МВФ. Волошин подчеркнул, что фонд ничего хорошего народу не принёс. Именно поэтому, по мнению экс-дипломата, люди отвернутся от Зеленского в случае продолжения курса на сотрудничество с МВФ.

— Я вас предупреждаю: если у вас премьер-министром будет Рожкова, то мы, как оппозиция, этими тремя буквами — МВФ — вас просто уничтожим... Эти три буквы — МВФ — станут могилой вашего политического рейтинга и вашей политической силы, — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны.