Лайф узнал подробности ДТП, где по вине пьяного водителя погибла беременная

Экстренные службы через систему ГЛОНАСС получили сообщение, что автомобиль скорой съехал с дороги.

Лайфу стали известны подробности ДТП в Иркутской области, где из-за пьяного водителя автомобиля скорой помощи погибла беременная женщина.

ДТП произошло в 224 километрах от Иркутска. За рулём находился Александр Савчено, который почти всю жизни работает водителем, у него открыты категории А, В, С, D, а стаж идёт с 1983 года. Он был освидетельствован на месте ДТП. Тест показал содержание алкоголя в крови в объёме 1,032 мг/литр. После аварии, когда он сам был доставлен в больницу, его взяли под стражу, рассказали Лайфу источники в правоохранительных органах.

И водитель, и 29-летняя фельдшер Валентина Тюменцева получили черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей. У женщины врачи подозревают перелом позвоночника, её доставили в Иркутскую больницу санитарной авиацией.

39-летняя пациентка Светлана Зуева скончалась на месте аварии, будучи на восьмом месяце беременности.

Как рассказывал Лайф ранее, пьяный водитель скорой, который, предположительно, и является виновником аварии, несмотря на серьёзные травмы, пытался сбежать с места ДТП и скрыться в лесу. ДТП он объяснил тем, что машину "выкинуло" с трассы из-за того, что она наехала на неровность.