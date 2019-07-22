За Савченко на выборах в Раду проголосовало всего восемь человек

Бывший нардеп объяснила свой провал тем, что избирателей запугивали и подкупали.

На досрочных выборах в Верховную раду Надежда Савченко получила в свою поддержку всего восемь голосов. Таким образом, бывшая лётчица не попадёт в парламент нового созыва. Об этом сообщает "Громадське ТВ".

Экс-депутат баллотировалась в одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области. Конкуренцию ей составили ещё 25 человек, 20 из которых — самовыдвиженцы.

— Выборы были грязные и отвратительные. Эта территория и так многострадальная и ждёт от государства поддержки... Здесь были и запугивания, и подкуп, — прокомментировала свой провал Савченко.

Несмотря на такое мнение, бывший нардеп не собирается оспаривать результаты выборов.

Тем временем ЦИК Украины признала внеочередные выборы в Раду состоявшимися. Члены комиссии уже обработали 48,16% протоколов. Лидерство со значительным отрывом удерживает партия Владимира Зеленского "Слуга народа". По последним данным, за неё отдали голоса 42,42% избирателей.