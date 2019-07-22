ЦИК Украины признала внеочередные выборы в Раду состоявшимися

Центральная избирательная комиссия Украины признала внеочередные выборы в Верховную раду состоявшимися. Об этом сообщила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

— На сегодня можно говорить, что таких событий, которые поставили бы под сомнение проведение этой парламентской кампании, нет. Она состоялась, — пояснила Слипачук.

После обработки 42,62% протоколов партия Зеленского "Слуга народа" набрала 42,31% голосов, следом идёт "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко с 12,79%.